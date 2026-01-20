San Antón 2026 en la barriada de El Chorro

El pasado sábado 17 de enero, Alhaurín el Grande volvió a celebrar la festividad en honor a San Antón en la barriada de El Chorro. Unos actos organizados por las concejalías de Fiestas y el área de Cultos, coordinadas por Ana Belén Ordóñez y Marina Maldonado respectivamente. La mañana comenzó con una misa en la ermita que lleva el nombre del santo oficiada por Andrés Merino, párroco de la localidad. A continuación, en los exteriores de la ermita, se procedió a bendecir a las mascotas que los vecinos y vecinas habían acercado, tras lo cual San Antón procesionó por las calles del barrio, acompañado por colectivos, Hermandades, la banda de música de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, partidos políticos y otras autoridades. El alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, encabezó la representación del equipo de gobierno a la que se sumaron también otros concejales. Tras el recorrido, los asistentes pudieron degustar unas migas cortesía del Ayuntamiento, y disfrutar del concierto de Iván Zea.