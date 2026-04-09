Representación de “La Pasión 2026”, Centro ocupacional Fahala

Los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Fahala representaron el jueves 19 de marzo “La Pasión de Fahala”. En concreto, encarnaron distintos papeles importantes de la vida de Cristo para representar las siguientes escenas: “Jesús y los niños”, “arrepentimiento de María Magdalena”, “la sagrada cena”, “la oración en el Huerto de Getsemaní”, “el prendimiento”, “el juicio de Pilatos”, “la entrega de la cruz”, “el camino hacia el Calvario” y el “encuentro con Verónica, mujeres santas y con su madre”. Además de la representación, el acto contó con la puesta en valor de la capacidad de los actores y actrices y la entrega de un diploma en reconocimiento y la entrega de detalles de agradecimiento a la Cofradía de la Santa Vera Cruz, a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Parroquia.