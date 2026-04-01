«Hacia el Calvario» (1977). Película remasterizada de la Cofradía de la Santa Vera Cruz

La biblioteca fue el lugar elegido para la proyección de la película remasterizada titulada “Hacia el Calvario”, por parte de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Fue en un acto que tuvo lugar el viernes 27 de marzo, día en que se cumplían 49 años de la jornada de su grabación, el domingo anterior al Domingo de Ramos de 1977. Su director fue Antonio Gallego, y la localización, la sierra, más concretamente, los Llanos de la Plata, conocidos más popularmente por “Las Minas”. Jóvenes de la cofradía filmaron esta cinta en un solo día. La cinta fue proyectada en distintas calles de la localidad, con número público de vecinos. La duración inicial de unos 45 minutos, que más tarde se recortaría. La puesta de largo de la remasterización contó con la presencia de numerosos alhaurinos que participaron en la producción de la película. Tras la proyección, tuvo lugar una mesa de diálogo conducida por el director de escena de las representaciones en vivo, Diego Daniel Cortés, con el director de la película, Antonio Gallego, junto a José de la Rosa, actor y encargado de coordinar la remasterización, Gerardo del Valle, colaborador en las representaciones, y Maribel Macías, coordinadora de vestuario. También intervino Kiko Navas-Parejo se han encargado de la parte técnica de la remasterización, bisnieto del imaginero de Álora, de las imágenes alhaurinas de María Santísima de la Soledad y Nuestro Padre Jesús Nazareno. El hermano mayor Juan Escalona, entregó un detalle de agradecimiento a todas las personas que participaron en aquella película.