VIII Carrera Intercentros (2026)

La octava edición de la Carrera Intercentros se celebró en Alhaurín el Grande como una gran jornada deportiva, convivencial y solidaria organizada por el IES Antonio Gala y el IES Fuente Lucena, que este año ejerció como centro anfitrión. Cerca de 300 estudiantes participaron en las distintas actividades, que incluyeron la carrera deportiva, juegos y un concurso de disfraces con motivo del carnaval, con el objetivo de fomentar la convivencia y los hábitos saludables. La jornada tuvo también un carácter solidario, ya que la recaudación, que alcanzó aproximadamente 2.600 euros, se destinará al Centro Ocupacional Fahala, que además participó en el evento y recibió diplomas conmemorativos. Tanto el profesorado como el alumnado y el concejal de Deportes, Sergio Rodríguez, destacaron el éxito de la iniciativa y su valor educativo, social y deportivo.