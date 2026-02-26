Inauguración de una rampa inclusiva en el CEIP Emilia Olivares

En el CEIP Emilia Olivares se inauguró una rampa inclusiva que conecta dos patios del centro y permite también el acceso a la biblioteca desde el exterior, convirtiendo este espacio en un entorno más accesible e integrador.

La obra, financiada por la Junta de Andalucía y apoyada en su momento por el Ayuntamiento, fue presentada en un acto celebrado con la presencia de la concejala de Educación, Maribel Plaza, y del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, quienes destacaron el valor de la actuación no solo en términos de accesibilidad física, sino también de inclusión educativa.

Durante la inauguración se realizaron actuaciones del alumnado y se reconoció a la escritora Ana Luque, que da nombre a la biblioteca del centro.