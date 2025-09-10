    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Actividades de los campamentos de Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce agosto 2025

    Durante todo el mes de agosto los campamentos de verano han desarrollado distintas actividades para los niños y niñas tanto en el municipio como en la pedanía. Los niños y niñas han podido de disfrutar de excursiones, charlas y juegos que han hecho que este mes sea beneficioso para todos y todas.  
