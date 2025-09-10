    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Presentación del libro ‘La revolución de la edad’ de Juan Carlos Pérez

    ‘La revolución de la edad’ es el último libro del escritor y profesor malagueño Juan Carlos Pérez Jiménez. El acto de presentación permitió al público adentrarse en los temas centrales del libro, como la defensa de “la nueva madurez” y el reconocimiento de lo que se gana con el paso del tiempo.  
