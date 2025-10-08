“Alhaurín Alha‿Boca”, la nueva marca de calidad gastronómica local

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través del Área de Desarrollo Económico, presentó oficialmente la nueva marca de calidad gastronómica municipal “Alhaurín Alha‿Boca” en un acto celebrado en los jardines de La Baltasara. La iniciativa busca promover y poner en valor los productos locales, fortalecer el sector agroalimentario y fomentar el desarrollo rural dentro de la comarca del Guadalhorce. Durante el evento, que reunió a autoridades, empresarios y expertos del sector, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por el asesor gastronómico Manu Balanzino, donde se discutieron los retos y oportunidades para el sector. La presentación culminó con un cóctel de degustación de productos de proximidad, ofrecido por una empresa local de catering.