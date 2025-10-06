La Baltasara rinde homenaje a Antonio Gala en el 95 aniversario de su nacimiento.

Desde primera hora de la mañana, los más pequeños fueron protagonistas con el espectáculo ‘Almavera (Sonata para violín y títeres)’, una puesta en escena de la compañía Etcétera, que mezcló marionetas y música en directo para hablar del poder sanador del arte. Ya por la tarde, el tono se volvió más íntimo y reflexivo con un diálogo literario entre el escritor Joaquín Pérez y el periodista cultural Txema Martín, quienes ofrecieron una mirada profunda sobre la vida y la obra de Gala, desgranando anécdotas, textos y el legado que dejó en las letras españolas. La jornada culminó con un recital poético-musical a cargo de la escritora Lara Moreno y la cantante Miren Iza, conocida artísticamente como Tulsa. Juntas ofrecieron un espectáculo especialmente concebido para la ocasión, donde la poesía y la música se entrelazaron en un homenaje cargado de sensibilidad y belleza.