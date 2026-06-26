Alhaurín el Grande cierra en Málaga la campaña turística “Volverás en primavera”

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande celebró en el Ateneo de Málaga el acto de cierre institucional de la campaña turística “Volverás en primavera”, una iniciativa destinada a promocionar el municipio como destino de interior. Durante el encuentro se realizó un balance de las acciones desarrolladas, se proyectaron los vídeos promocionales de la campaña y se puso en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la localidad. Responsables municipales, representantes del sector turístico y agentes locales analizaron los resultados obtenidos y destacaron el crecimiento de Alhaurín el Grande como destino turístico durante todo el año.