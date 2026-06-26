El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande celebró en el Ateneo de Málaga el acto de cierre institucional de la campaña turística “Volverás en primavera”, una iniciativa destinada a promocionar el municipio como destino de interior. Durante el encuentro se realizó un balance de las acciones desarrolladas, se proyectaron los vídeos promocionales de la campaña y se puso en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la localidad. Responsables municipales, representantes del sector turístico y agentes locales analizaron los resultados obtenidos y destacaron el crecimiento de Alhaurín el Grande como destino turístico durante todo el año.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- Alhaurín el Grande cierra en Málaga la campaña turística “Volverás en primavera”
- Concierto del trompetista Rubén Simeó con la Asociación Musical Manuel Amador.
- Teatro «Erasmus Pocos» – IES Antonio Gala
- Presentación Poemario María Cabrillana «Un puente en la madrugada»
- “La comparsa de Fátima» recibe el XXVI Galardón Alhaurino del año de la Asociación Alifara
- Campeonato Provincial de Calistenia 2026
- Día de Jesús 2026 | Solemne salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Día de Jesús 2026 | Función religiosa y desfile procesional