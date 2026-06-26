Concierto del trompetista Rubén Simeó con la Asociación Musical Manuel Amador.

El domingo 24 de mayo, el Teatro Municipal acogió una nueva propuesta musical. La Asociación Musical Manuel Amador, organizadora del evento, interpretó junto al reconocido trompetista Rubén Simeó el repertorio elegido, bajo la dirección de Manuel Delgado. Desde la Asociación Musical Manuel Amador destacaron la importancia de contar en Alhaurín el Grande con un artista de trayectoria internacional como Rubén Simeó. La cita musical, que contó con el apoyo del Ayuntamiento, volvió a poner de manifiesto la apuesta del municipio por acercar propuestas de calidad y ofrecer al público nuevas experiencias culturales y musicales.