    Belén viviente en San Sebastián Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

    El belén viviente, protagonizado por los propios miembros de la hermandad, contó con la participación de más de 100 niños, que dieron vida a los distintos personajes del nacimiento: el Niño Dios, la Virgen María, San José, hebreos, pastores, Herodes y otros personajes bíblicos. El belén viviente estuvo acompañado por la Pastoral del Puerto, cuya colaboración contribuyó a crear un ambiente aún más festivo.

