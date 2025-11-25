Celebración del Día Mundial del Flamenco 2025 en Alhaurín el Grande

Alhaurín el Grande celebró el Día Mundial del Flamenco con una gala llena de arte, emoción y reconocimiento al patrimonio cultural del municipio. El acto, adelantado dos días a la fecha oficial, reunió a artistas, aficionados y autoridades locales en su tercera edición. La velada fue presentada por Fernando Santos, secretario de la Peña Unión Flamenca, quien dedicó un emotivo homenaje al maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”. La gala comenzó con las actuaciones de la Escuela de Danza La Flamenca, tras la entrega de una distinción a su directora, Lourdes Rodríguez, y a sus alumnas. El alcalde Anthony Bermúdez destacó la importancia de seguir impulsando actividades que mantengan vivo este arte. La programación continuó con la conferencia “Flamenco: patrimonio inmaterial de la Humanidad”, impartida por Salvador Pérez, que subrayó el valor simbólico del flamenco para Andalucía. El público disfrutó también de la guitarra de Andrés Sánchez y de un recital de poesía flamenca a cargo de Paco Rueda. La noche culminó con la actuación de María Ángeles Tirado, acompañada por el guitarrista Ismael Chicano, poniendo el broche final a una gala que reafirma el compromiso del municipio con el flamenco.