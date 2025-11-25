Espectáculo «Tres golpes» de Perrate

Alhaurín el Grande se llenó de flamenco el sábado 15 de noviembre con el espectáculo “Tres Golpes”, del reconocido cantaor utrerano Perrate, en el Teatro Municipal Antonio Gala, dentro de la programación Cuarta Estación. El espectáculo presentó un recorrido por diferentes estilos del flamenco, desde el fandango hasta la chacona, la jácara o la folía, reinterpretados con un enfoque contemporáneo. Tonás, romances y seguiriyas también formaron parte de la propuesta. Este evento se enmarca en la Red Andaluza de Teatros Públicos, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música.