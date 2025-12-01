CONCURSO DE BELENES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD DE RADIO TELEVISIÓN ALHAURÍN EL GRANDE 2025

Close Menu
    🎄 Se acerca la época de montar el árbol y el belén, y en Radio Televisión Alhaurín el Grande ya está en marcha una nueva edición del Concurso de Belenes y Árboles de Navidad. Un certamen muy querido por los vecinos, ideal para compartir creatividad y espíritu navideño.
    📸 Para participar, solo tienes que enviarnos una foto de tu belén o árbol por WhatsApp al 📞 678 59 79 94, indicando tu dirección y nombre completo.
    📅 Plazo abierto hasta el 12 de diciembre.
    La gala final será el 22 de diciembre, donde se anunciarán los ganadores y se repartirán los premios donados por comercios locales.
