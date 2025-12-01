CONCURSO DE BELENES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD DE RADIO TELEVISIÓN ALHAURÍN EL GRANDE 2025

Se acerca la época de montar el árbol y el belén, y en Radio Televisión Alhaurín el Grande ya está en marcha una nueva edición del Concurso de Belenes y Árboles de Navidad. Un certamen muy querido por los vecinos, ideal para compartir creatividad y espíritu navideño.
Para participar, solo tienes que enviarnos una foto de tu belén o árbol por WhatsApp al 678 59 79 94, indicando tu dirección y nombre completo.
Plazo abierto hasta el 12 de diciembre.
La gala final será el 22 de diciembre, donde se anunciarán los ganadores y se repartirán los premios donados por comercios locales.
Puedes consultar las bases aquí: https://alhaurinelgrande.sedelectronica.es/preview-document/3325c042-e1ef-4004-a2b2-7b22404959c5