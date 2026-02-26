Conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer 2026 – Asociación Un Sí Por La Vida

La lucha contra el cáncer volvió a contar con un fuerte respaldo social en Alhaurín el Grande a través de las actividades organizadas por la Asociación Un Sí por la Vida con motivo del Día Mundial contra esta enfermedad y del cáncer infantil.

La previsión de lluvias obligó a modificar el formato de la tradicional cadena humana, que fue sustituida por la lectura de un manifiesto, actuaciones escolares y la creación de un mural simbólico en el que participantes y representantes institucionales dejaron la huella de su apoyo a la lucha contra el cáncer.

Paralelamente, el Café Lemour celebró una fiesta solidaria destinada a recaudar fondos para la asociación, con una programación que incluyó música, DJ, baile y un concierto de flamenco fusión, reforzando el compromiso ciudadano y empresarial con esta causa y contribuyendo a la visibilización del trabajo de la entidad.