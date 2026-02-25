Gran Cabalgata de Carnaval y Quema de la Sardina 2026

A partir de las 11 de la mañana del domingo 22 de febrero comenzaron a darse cita los vecinos y vecinas en la Plaza Baja de la localidad. En una jornada llena de colorido, papelillos y diversión, el espectáculo infantil fue abriendo boca, y a continuación comenzaba el desfile. Las agrupaciones fueron parte fundamental en el cortejo que finalizaba con la sardina, pero no solo las participantes en la gran final, también otras no quisieron perderse este carnaval en la calle. Pero el desfile también estuvo compuesto por numerosos vecinos que bien de manera individual o bien de forma colectiva demostraron su creatividad a todos. Ya al llegar a la Plaza Baja tras el recorrido por las diferentes calles. Las agrupaciones fueron actuando en el escenario, se comenzó el reparto de la paella a la que invitó el Ayuntamiento y se dio paso a la entrega de premios del concurso de disfraces. Por último, llegaba uno de los momentos más simbólicos del Carnaval. Se procedió a la tradicional quema de la sardina. Un gesto con el que se cerraba definitivamente el carnaval 2026.