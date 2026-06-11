ALHAURIN EL GRANDE CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI CON UNA MISA EN LA PARROQUIA DE LA ENCARNACIÓN, SEGUIDA DE LA PROCESIÓN DEL SANTISIMO SACRAMENTO BAJO PALIO, ACOMPAÑADO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTE AÑO HAN RECIBIDO SU PRIMERA COMUNION Y LA BANDA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO. LA PROCESIÓN VISITÓ LOS DISTINTOS ALTARES PREPARADOS POR LOS VECINOS, QUE FUERON BENDECIDOS POR EL PÁRROCO ANDRÉS MERINO, EN UNA JORNADA CARGADA DE FE Y PARTICIPACIÓN.
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