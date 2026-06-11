Presentación del XIX boletín ‘Nazareno’ y entrega del galardón ‘Nazareno del año 2026’

La ermita de San Sebastián acogió el jueves 4 de junio uno de los actos previos más destacables del Día de Jesús 2026. Este fue conducido por el secretario de la Hermandad, Diego Jesús Bonilla, que dio el relevo a la hermana Mari Carmen Aragón, integrante del Consejo de Redacción de la revista, quien presentó la XIX edición del boletín “Nazareno”. Tras la presentación de esta publicación anual de la corporación, se hizo la entrega del galardón «Nazareno del Año», distinción que este 2026 ha recaído en la Fundación Lágrimas y Favores de Málaga, en reconocimiento a la importante labor social y asistencial que desarrolla. El hermano mayor, Miguel Ángel Serrano, puso el punto y final a esta cita con la presentación oficial del programa de actos y cultos organizados por la Hermandad para el Día de Jesús 2026. Del mismo, destacó las formaciones que les acompañarán, que son el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla y la banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Linares de Jaén. También destacó que, como novedad, la procesión del domingo contará con el acompañamiento del coro de Julio Pardo, que acompañan en la madrugá sevillana a la Esperanza de Triana.