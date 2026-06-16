Jornada en clave turística – Newco Travel y Fedelhorce

La Biblioteca Municipal acogió el pasado jueves 14 de mayo un evento organizado por Newco Travel junto a Fedelhorce centrado en el ámbito turístico y en la promoción del trabajo que desarrolla la agencia dentro del sector. La cita reunió a representantes institucionales, asociaciones y colectivos. El acto fue abierto por Francisco Serón, uno de los fundadores de NewCo Travel. Durante su intervención habló de su historia, de sus inicios en las agencias de viajes y fue el encargado además de dar paso a Sergio Pérez e Isaí Marmolejo, quienes hablaron de las diferentes líneas de trabajo que se llevan a cabo desde la agencia. Por parte de Fedelhorce, se hizo una valoración del trabajo para fortalecer la oferta turística y adaptarse a las nuevas demandas del sector. Y en la parte institucional, la Diputación Provincial estuvo presente para apoyar el trabajo que se realiza desde NewCo Travel y la visibilidad que dan a Alhaurín el Grande como empresa referente del sector. Además, el alcalde Anthony Bermúdez, como encargado de cerrar el acto, siguió en la línea de lo dicho anteriormente, poniendo en valor el trabajo en equipo y los logros alcanzados por la agencia.