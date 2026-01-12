“Cruzar miradas. Retratos de Antonio Gala”. Exposición en la Biblioteca Municipal.

“Cruzar miradas. Retratos de Antonio Gala” es el nombre de la exposición que acoge la biblioteca municipal, una colección pictórica y fotográfica con la que la delegación de Cultura ha querido cerrar el 2025 y dar la bienvenida al 2026. Esta exposición es fruto de la relación enriquecedora y cada vez más sólida entre el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores. La exposición está comisariada por Rafael Jiménez, un artista que pasó por la Fundación, y Luis Cárdenas, quien fue durante muchos años secretario de Antonio Gala y es patronato de esta institución.