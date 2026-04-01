Viernes de Dolores 2026 de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

El Viernes de Dolores, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organizó un emotivo acto en la Ermita de San Sebastián para rendir homenaje a María Santísima del Mayor Dolor. Todo comenzó con la entrega de la Vela Solidaria 2026 a la Casa de Acogida Colichet, como agradecimiento por su trabajo social. También se presentaron algunos objetos nuevos para la Hermandad, como la restauración del puñal de María santísima del Mayor Dolor, junto a las nuevas túnicas de portadoras de la virgen y la restauración de la Cruz Guía y sus faroles, que fueron bendecidos por el párroco. La noche terminó con la solemne eucaristía en honor a la sagrada titular.