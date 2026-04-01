IV Concierto de Semana Santa de la Asociación Musical Manuel Amador (2026)

Bajo la dirección de Manuel Delgado, la banda de música de la Asociación Musical Manuel Amador interpretó el sábado 28 de marzo diversas piezas características de la festividad en la que nos encontramos. Su escenario fue la parroquia de la Encarnación, donde tuvo lugar su IV Concierto de Semana Santa.
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