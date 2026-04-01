XXXVII Pregón de Semana Santa de la Cofradía de la Santa Vera Cruz (2026)

El Teatro Municipal Antonio Gala se llenó en la tarde del sábado 21 de marzo para acoger el XXXVII Pregón de Semana Santa de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, en un acto marcado por la emoción, la fe y el recuerdo. La profesora Francisca Carrasco fue la encargada de pronunciar un pregón en un acto que combinó palabra, música y representación. El evento dio comienzo con la intervención de María Bonilla, miembro del consejo de redacción Cruz y Gloria, quien abrió el acto con una reflexión sobre la fe y la importancia de despertarla en la vida cotidiana. Uno de los momentos más destacados fue la representación en vivo de un pasaje de la Pasión de Cristo, centrada en las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. La música tuvo también un papel protagonista con el concierto de marchas procesionales ofrecido por la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz “La Pepa”, bajo la dirección de Julián González. El repertorio incluyó piezas como la marcha fúnebre Mater Mea, La Gracia de María, Después de la Estrella, creada con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Esperanza de Triana y Muerto y Sepultado, compuesta por José María García, subdirector y componente de La Pepa. El concierto culminó con el público en pie mientras escuchaban el himno de la cofradía: Señor del Convento. Antes del pregón, José Manuel Santiago, general de división de la Guardia Civil, presentó a la pregonera destacando su compromiso, sensibilidad y vinculación con el pueblo. Durante su pregón, la profesora Francisca Carrasco quiso comenzar poniendo en el centro el significado de la cruz como guía de la vida cristiana. La pregonera también puso en valor el papel de la cofradía como una comunidad unida en la fe y el compromiso compartido. Además, lanzó un mensaje claro sobre el compromiso cristiano en el día a día, apelando al amor y a la entrega hacia los demás. Un pregón cargado de fe, emoción y unidad que invitó a los presentes a vivir la Semana Santa desde el corazón. El público, compuesto por autoridades locales, miembros de la cofradía y vecinos, despidió a la pregonera con un largo aplauso. Finalmente, juan Escalona, Hermano Mayor destacando la implicación de todos los participantes, dejando para el final, a la pregonera. Y como es tradición, el Hermano Mayor, hizo entrega a la pregonera del escudo de oro de la Santa Vera Cruz a la pregonera en señal de agradecimiento. El Teatro Municipal Antonio Gala se convirtió en un espacio donde la palabra, la música y la fe se unieron para emocionar a los asistentes, reflejando que la Semana Santa sigue siendo una tradición profundamente arraigada y vivida con intensidad en el corazón de su gente.