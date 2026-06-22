Día de Jesús 2026 | Solemne salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno

El domingo por la tarde hacía su entrada y tenía lugar la retreta a cargo de la Banda de Guerra del Tercio Gran Capitán. Acto seguido la Cruz Guía aparecía por la puerta del Perdón e iniciaba la procesión de vuelta a San Sebastián. La imagen de Jesús Nazareno recorrió las calles del pueblo por última vez este año hasta regresar a San Sebastián. Donde tuvo lugar un especial encierro con los tradicionales fuegos artificiales y una plazoleta llena de hermanos de abajo y vecinos despidiéndose del Día de Jesús 2026.