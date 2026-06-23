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    Campeonato Provincial de Calistenia 2026

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    By on Actualidad, Alhaurín al Día, ATV, Noticias, TV A LA CARTA

    ALHAURÍN EL GRANDE SE CONVIRTIÓ EL TERCER FIN DE SEMANA DE MAYO EN EL EPICENTRO DE LA CALISTENIA CON LA CELEBRACIÓN DE LA GRAN FINAL DE LA SEXTA COPA PROVINCIAL DE MÁLAGA. CERCA DE UNA TREINTENA DE ATLETAS SE DIERON CITA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL POLIDEPOTIVO PARA DISPUTAR UNAS ESPECTACULARES BATALLAS PROFESIONALES TRAS VARIOS MESES DE COMPETICIÓN POR TODA LA PROVINCIA.

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