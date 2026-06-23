ALHAURÍN EL GRANDE SE CONVIRTIÓ EL TERCER FIN DE SEMANA DE MAYO EN EL EPICENTRO DE LA CALISTENIA CON LA CELEBRACIÓN DE LA GRAN FINAL DE LA SEXTA COPA PROVINCIAL DE MÁLAGA. CERCA DE UNA TREINTENA DE ATLETAS SE DIERON CITA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL POLIDEPOTIVO PARA DISPUTAR UNAS ESPECTACULARES BATALLAS PROFESIONALES TRAS VARIOS MESES DE COMPETICIÓN POR TODA LA PROVINCIA.
ÚLTIMAS NOTICIAS
- “La comparsa de Fátima» recibe el XXVI Galardón Alhaurino del año de la Asociación Alifara
- Campeonato Provincial de Calistenia 2026
- Día de Jesús 2026 | Solemne salida procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Día de Jesús 2026 | Función religiosa y desfile procesional
- Día de Jesús 2026 | Actos del Sábado
- Pleno ordinario celebrado el mes de junio de 2026 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
- Día de Jesús 2026 | Actos del viernes
- Programación Feria Villa del Guadalhorce 2026