Día de la Constitución 2025 y reconocimiento al tejido empresarial histórico

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande celebró el Día de la Constitución 2025 con un acto institucional con motivo del 47 aniversario de la Carta Magna, en el que participaron representantes municipales y miembros del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, seguido de un emotivo homenaje a las empresas locales con más de 50 años de trayectoria. Una jornada marcada por la puesta en valor de los derechos y libertades, la unidad democrática y el reconocimiento al tejido empresarial histórico del municipio, con la entrega de placas conmemorativas y testimonios de los comerciantes homenajeados. Todo ello lo podrán ver en este programa especial.