Recogida del romero, retreta y concierto del coro Aromas de Mayo y la Coral | Día de la Cruz 2026

El día uno de mayo, desde primera hora de la mañana los hermanos de arriba se trasladaron a la sierra para la tradicional recogida del romero. Tras esta recogida, se llevaba a cabo la ofrenda floral al Cristo de la Vera Cruz en la ermita del Convento, donde las bandas de la Santa Vera Cruz y ‘La Pepa’ pusieron la nota musical a la mañana llevando a cabo conciertos-retretas que fueron muy aplaudidos por todos los presentes. Ya por la tarde-noche, la Escolanía Aromas de Mayo y la Coral de la Santa Vera Cruz, bajo la dirección de Alberto Mancera, ofrecía un recital en la Ermita del Convento con el Santísimo Cristo de la Santa Vera Cruz a los pies.