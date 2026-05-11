Tercera misa de Triduo en honor al Cristo de la Vera Cruz y actos del día 30 | Día de la Cruz 2026

La Cofradía de la Santa Vera Cruz ha iniciado sus días grandes con una intensa programación de actos religiosos y sociales marcados por la emoción, la fe y la convivencia entre hermanos. El miércoles 29 de abril tuvo lugar en la ermita del Convento la tercera eucaristía del triduo en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, centrada en la cruz como símbolo fundamental del cristianismo. La ceremonia, oficiada por el párroco Andrés Merino, se enmarca dentro de varios días de cultos que la cofradía dedica a su titular como muestra de devoción. Tras la misa, se realizó un reconocimiento a los hermanos y hermanas de mayor edad, en agradecimiento a toda una vida de entrega, y se presentaron y bendijeron nuevas piezas del ajuar del Señor, dentro de un proyecto artístico. El acto concluyó con el besapiés y la veneración del Lignum Crucis, acompañado musicalmente por la coral de la cofradía. Al día siguiente, la hermandad continuó con otro de sus actos destacados: la bienvenida a los nuevos hermanos, quienes recibieron sus distinciones en un evento cargado de significado para quienes se incorporan a la cofradía. La jornada finalizó con un concierto en la plaza del Convento a cargo de la Agrupación Músico-Cultural “La Pepa”.