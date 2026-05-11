Guardia y Traslado del Cristo -1 mayo-, diana y entrada de bandas -2 de mayo- | Día de la Cruz 2026

En la tarde del 1 de mayo las Escuadras de Gastadores de “La Pepa” realizaban su tradicional Guardia de Honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Más tarde tenía lugar la retreta a cargo de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Vera Cruz y el solemne traslado procesional del Señor del Convento a hombros de las escuadras de gastadores. El día 2 de mayo por la mañana comenzó con la Diana floreada, que llenó las calles de música para despertar el ánimo de todos los vecinos y vecinas. Y finalmente, hacían su entrada en la localidad la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz, que llegaron a Alhaurín el Grande y fueron recibidas por las bandas de la cofradía para realizar la visita tradicional a la parroquia de la Encarnación, ermita de San Sebastián y ermita de la Santa Vera Cruz.