Día de la Cruz 2026. Solemne salida procesional del 2 de mayo del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

El 2 de mayo a las 21:00 horas, comenzó la solemne salida procesional del Cristo de la Vera Cruz, encabezada por la Cruz Guía, recorriendo las principales calles del casco antiguo de Alhaurín el Grande. Durante el recorrido, cientos de vecinos y hermanos esperaban su paso, y como es tradicional, se lanzaron pétalos de flores desde los balcones, llenando de color el paso del Señor del Convento. La procesión siguió el itinerario habitual, pasando por Convento, Plaza Alta, Cruz, Real, Cuatro Esquinas y Plaza Baja, hasta llegar a la Parroquia de la Encarnación.