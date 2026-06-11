Presentación de la nueva túnica procesional y otras piezas. | Hdad. Ntro Padre Jesús Nazareno

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Sebastián presentó el pasado sábado la nueva túnica procesional del Santo, una pieza bordada en oro sobre terciopelo morado y confeccionada en el taller de la propia Hermandad, diseñada por Javier Nieto y sufragada por sus integrantes. Durante el acto también se dieron a conocer otras piezas del ajuar, como enaguas, un alba y cordones donados por devotos, en una ceremonia que contó con acompañamiento musical y numerosos agradecimientos a las personas que han hecho posible este proyecto.