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    Presentación de la nueva túnica procesional y otras piezas. | Hdad. Ntro Padre Jesús Nazareno

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    La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Sebastián presentó el pasado sábado la nueva túnica procesional del Santo, una pieza bordada en oro sobre terciopelo morado y confeccionada en el taller de la propia Hermandad, diseñada por Javier Nieto y sufragada por sus integrantes. Durante el acto también se dieron a conocer otras piezas del ajuar, como enaguas, un alba y cordones donados por devotos, en una ceremonia que contó con acompañamiento musical y numerosos agradecimientos a las personas que han hecho posible este proyecto.

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