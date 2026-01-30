Festividad de San Sebastián 2026 | Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró el sábado 24 de enero la festividad de San Sebastián con la tradicional procesión desde su ermita hasta la parroquia y la solemne misa en honor al patrón. Este año, los actos se realizaron de forma más contenida, omitiendo el pasacalles, pero manteniendo la devoción y el respeto por la festividad. La procesión contó con la participación de la banda de cornetas y tambores, la banda de la hermandad y el trono de San Sebastián, mientras que la misa fue cantada por el coro de la hermandad y participaron niños de la catequesis. El hermano mayor, Miguel Ángel Serrano, destacó la importancia de esta celebración para la hermandad y los vecinos, haciendo un balance agridulce debido a los recientes sucesos en el municipio, pero resaltando el valor de mantener viva la tradición y la devoción al santo.