ÚLTIMAS NOTICIAS
- Festividad de San Sebastián 2026 | Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Programa de actos del Carnaval 2026 de Alhaurín el Grande
- IV Torneo de fútbol en honor a Miguel Ángel (2026)
- Pleno ordinario del mes de enero 2026 del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
- San Antón 2026 en la barriada de El Chorro
- Concierto de Navidad de Música y Músicos Dance 2025
- “Cruzar miradas. Retratos de Antonio Gala”. Exposición en la Biblioteca Municipal.