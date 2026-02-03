Gala de presentación de “La comparsa del Valle” 2026

El teatro Antonio Gala abría el viernes por primera vez sus puertas al Carnaval de 2026. Y lo hacía para que La Comparsa del Valle presentara su repertorio ante su pueblo antes de que inicie el concurso de agrupaciones carnavalescas en Alhaurín el Grande. De esta forma, los carnavaleros y carnavaleras pudieron escuchar por primera vez en directo las voces de estas mujeres narrando la historia de la familia del Valle, a quien agradecieron su gratitud por compartirla y permitir que la narraran sobre el escenario. Un agradecimiento que también extienden a las tres agrupaciones que participaron en esta gala de presentación.

Empezando por la agrupación juvenil “El basilisco” con la que se abrió la noche, continuando con la comparsa del Guti, que este año concursan con el nombre de “El asesino de comparsista”,y finalizando con “Los Arbadacarba”, la murga de Merchán que ha arrancado las primeras risas del público, y la asociación Alhmer, la encargada de la barra en esta ocasión.