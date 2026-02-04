La Recacha | Entrega de premios del Concurso de Balcones y Fachadas 2025

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande celebró la entrega de premios del Concurso de Balcones, Fachadas y Barrios Navideños, una iniciativa que busca fomentar la participación vecinal y llenar el pueblo de espíritu navideño. La concejala de Fiestas, Ana Belén Ordóñez, destacó el esfuerzo y la creatividad de todos los participantes. Entre los ganadores, Belén Sánchez se llevó el primer premio de balcones, Hilary Perea el primer premio de fachadas y el barrio Huerta Rueda fue reconocido en la categoría de barrios, valorando la implicación de todos sus vecinos. El certamen no solo premia la decoración, sino que también refuerza la convivencia, el trabajo en equipo y la alegría de celebrar la Navidad juntos.