Jornada Rapaces Nocturnas | Asociación Medioambiental Aluco 1Parte

El pasado sábado 25 de octubre, la Concejalía de Medio Ambiente, coordinada por Teresa Sánchez, organizó una jornada dedicada a las rapaces nocturnas, dentro de sus actividades de divulgación ambiental. La actividad comenzó en la Biblioteca Municipal con varias charlas y talleres: José Antonio Maldonado ofreció una introducción a las aves rapaces, explicando sus características y adaptaciones, mientras que Francis Pérez se centró en sus hábitats y alimentación. A continuación, Zara Belén Gutiérrez explicó el fenómeno de las egagrópilas, y Antonio Plaza, presidente de la Asociación Medioambiental Aluco, abordó las amenazas que enfrentan estas aves y las estrategias de conservación. Por la tarde, los participantes realizaron una ruta interpretada por la sierra, donde pudieron identificar indicios de presencia de rapaces y aprender sobre los distintos tipos de hábitats. La jornada, que contó con la colaboración de Aluco, estuvo abierta a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, fomentando la participación y el acercamiento a la conservación de estas especies.