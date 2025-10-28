Segunda salida de los Mulliores 2025 | Cantos populares para el rezo de Rosario de la Aurora

Este domingo 26 se celebró la última salida de los Mulliores del mes de octubre en nuestra localidad, donde los devotos recorrieron las calles rezando el Rosario de la Aurora. La procesión comenzó a las

h desde la Parroquia de la Encarnación, incluyendo paradas en lugares emblemáticos como la Ermita de San Sebastián y calles del centro histórico, mientras los participantes entonaban cánticos acompañados de guitarras, bandurrias y flautas, entre otros. Al finalizar el recorrido, se celebró la eucaristía oficiada por el párroco Andrés Merino, seguida de un desayuno de convivencia organizado por la Asociación Cultural Alifara con la colaboración de comercios locales. Este evento reunió a vecinos, músicos, devotos y representantes del Ayuntamiento, cerrando la edición de octubre de los Mulliores, una tradición que combina fe, música y cultura al amanecer.