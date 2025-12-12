Jura de cargos de la Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia

Reunidos bajo la mirada de la Virgen de Gracia, el acto se desarrolló en el transcurso de la Eucaristía oficiada por el padre párroco Andrés Merino y con la presencia también del alcalde de la localidad Anthony Bermúdez y varios miembros del equipo del gobierno. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia inicia una nueva etapa con Cristóbal Sánchez García como Hermano Mayor. Cerca de sesenta hermanos participaron en la ceremonia, durante la cual juraron los Estatutos y asumieron sus responsabilidades. El acto tuvo como eje la reafirmación del compromiso de servicio a la Virgen de Gracia y la Hermandad. En su primera declaración como Hermano Mayor, Sánchez indicó que su mandato se centrará en el cuidado y la promoción de la Virgen de Gracia, destacando un enfoque de cercanía y puertas abiertas a todos los vecinos. También, se reconoció la labor de las camareras de la Hermandad Nuestra Señora de Gracia, otorgando a María del Carmen Roldán Ramos el título de Camarera Honorífica por su dedicación. Con este acto, la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia inicia una etapa marcada por la continuidad en sus tradiciones, nuevos proyectos y la apertura a la participación de más vecinos y vecinas.