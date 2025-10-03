La Recacha | Exposición «El otro reino de la muerte» de Rafael Alvarado

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acoge la muestra de arte contemporáneo del artista malagueño Rafael Alvarado, que incluye escultura, obras pictóricas, serigrafías y un documental sobre el autor. La exposición, titulada “El otro reino de la muerte”, aborda temas como la guerra, la inmigración y la violencia, incorporando nuevas piezas sobre la situación en Palestina. La cita, organizada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, contó con la presencia de la concejala de Cultura, Marina Maldonado, y Alfredo Taján, director de la Casa Gerald Brenan. La muestra es gratuita y estará abierta hasta el 8 de noviembre.
