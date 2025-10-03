    ÚLTIMAS NOTICIAS

    La Recacha | Exposición «El otro reino de la muerte» de Rafael Alvarado

    0
    By on Actualidad, ATV, La Recacha, La Recacha, TV A LA CARTA
    La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acoge la muestra de arte contemporáneo del artista malagueño Rafael Alvarado, que incluye escultura, obras pictóricas, serigrafías y un documental sobre el autor. La exposición, titulada “El otro reino de la muerte”, aborda temas como la guerra, la inmigración y la violencia, incorporando nuevas piezas sobre la situación en Palestina. La cita, organizada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, contó con la presencia de la concejala de Cultura, Marina Maldonado, y Alfredo Taján, director de la Casa Gerald Brenan. La muestra es gratuita y estará abierta hasta el 8 de noviembre.  
    Share.

    Related Posts

    Leave A Reply