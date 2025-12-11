La Recacha | 42 Aniversario de la Peña Unión Flamenca Alhaurina

La Peña Unión Flamenca Alhaurina celebró su 42 aniversario con una comida de convivencia en la venta Los Morenos, reuniendo a socios, artistas y representantes institucionales. La jornada destacó por el reconocimiento a los miembros con mayor dedicación a la Peña, la entrega de diplomas de honor y las actuaciones flamencas de la cantaora Isabel Fernández, las bailaoras Ana Fernández y Luisa Chicano, acompañadas por Ismael Rueda a la guitarra. Fundada hace más de cuatro décadas para preservar y difundir el flamenco en el municipio, la peña se ha consolidado como un referente cultural a través de festivales, recitales y actividades formativas.