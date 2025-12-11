La Recacha | Acto de denominación del Pabellón Polideportivo 1 “Pepe Brescia Sánchez”

El pasado viernes 5 de diciembre, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande descubrió la placa en el pabellón 1 del polideportivo, con la que pasa a denominarse “Pabellón polideportivo Pepe Brescia Sánchez”. Este nombramiento fue aprobado en pleno por unanimidad. “Un buen entrenador puede cambiar un partido, un gran entrenador puede cambiar una vida”, reza en la placa que ya se exhibe en el exterior del pabellón. Con anterioridad al descubrimiento del panel, intervinieron el concejal de deportes Sergio Rodríguez y el alcalde Anthony Bermúdez, y también sus familiares: su viuda Mari Paz Sellés, y su hijo, el también profesor de Educación Física, Chechi Brescia. El futbolista que falleció el pasado mes de junio a los 68 años, y que además ejerció como profesor de Educación Física en el colegio Pablo Ruiz Picasso, fue una figura clave del deporte local. En la década de 1970 se convirtió en el único jugador nacido en Alhaurín que logró llegar a Primera División, entonces con el CD Málaga.