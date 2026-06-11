Presentación de la XLIII Noche Flamenca 2026

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande presentó el cartel de la 43ª edición de la Noche Flamenca Villa del Alhaurín el Grande en un acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento, organizado por la Concejalía de Cultura. El cartel es una fotografía del artista local Juan Pablo Rueda y la presentación contó con una amplia participación de vecinos y de peñas flamencas locales, como la Peña Unión Flamenca Alhaurina y la Asociación Peña Hargasfal, que destacaron el valor y la continuidad del evento. El festival contará con figuras destacadas del flamenco como la cantaora granadina Marina Heredia (acompañada por el guitarrista José Quevedo “Bolita”), el cantaor Manuel Moreno “El Pele” (junto a Niño Seve) y el cuadro de baile de La Lupi, representante del flamenco malagueño. La periodista Lourdes Gálvez del Postigo será de nuevo la presentadora del evento, acompañada por el guitarrista Andrés Cansino. Las entradas ya están disponibles por 15 euros en giglon.com, en la biblioteca municipal y el mismo día del festival.