El Mesón Lo Güeno de Málaga acogió la presentación de la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro 2025 en la que desde el 31 de julio y hasta el 31 de agosto casi 50 restaurantes de toda la provincia ofrecerán platos elaborados con Tomate Huevo de Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce. Una iniciativa que un año más cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Varios de los restaurantes participantes aprovecharon para mostrar en primicia algunos de los platos que formarán parte de la ruta. Una ruta en la que todas las comarcas de la provincia estarán representadas, con la participación de cerca de 50 restaurantes de casi una veintena de municipios malagueños entre ellos 3 de la localidad: Restaurante Carolina, El Postillón y Las Ánforas.