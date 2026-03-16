Presentación del VIII Cartel de la Juventud de Semana Santa 2026. Hdad de Ntro. Padre Jesús Nazareno

La ermita de San Sebastián acogió el viernes 6 de marzo la presentación del VIII Cartel de la Juventud de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que representará la Semana Santa de 2026. El acto estuvo conducido por el hermano Cayetano Manzanares y presentado por las hermanas Candela y Ángela García, quienes compartieron su vínculo y recuerdos con la hermandad en una intervención cargada de emoción. El cartel, obra de María Maldonado y maquetado por Antonio Jesús Martín, recoge la esencia de la Semana Santa desde la mirada de la juventud. Durante el evento, el Hermano Mayor entregó recuerdos y reconocimientos a las presentadoras, a la autora del cartel y al diseñador.