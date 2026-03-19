XXXIV Pregón de Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (2026)

La noche del sábado 14 de marzo de 2026, el Teatro Municipal Antonio Gala acogió el XXXIV pregón de Semana Santa de los Moraos, a cargo de la periodista Rocío Moltó, voz referente de la Semana Santa en Málaga y Andalucía. El acto comenzó con la intervención de José Carlos Solano, adjunto a Secretaría de la Hermandad, quien ofreció unas palabras sobre el significado de la Semana Santa y presentó el programa de la banda de música de la Hermandad. La banda, dirigida por Francisco Aguilar, recorrió con su repertorio los sentimientos de la tradición andaluza, rindiendo honores a la historia de la Hermandad. Entre las piezas interpretadas estuvieron “Estrella del Perchel” “Triunfal Jesús Nazareno” creada para el 75 aniversario de Nuestro Padre Jesús, y “La misión de la Esperanza”. Se estrenó, además, la obra “El día de Jesús” de José María Machuca Osorio, dedicada a la Real Hermandad y a sus fiestas de gloria. El Hermano Mayor, Miguel Ángel Serrano, entregó un reconocimiento al autor de la nueva partitura, recogido por el director. El concierto concluyó con el himno de la Hermandad, con el público en pie. El pregón lo antecedió Salvador de los Reyes, pregonero de 2025, quien destacó la trayectoria de Rocío Moltó y su profunda involucración con la Semana Santa y con la hermandad. En su intervención, Rocío Moltó ofreció un discurso cargado de emoción, recuerdos y devoción. Comenzó evocando las calles, los atardeceres y las tradiciones de Alhaurín el Grande. Durante su pregón, la periodista dedicó palabras a su familia y al aprendizaje de la fe, recordando la importancia de cada detalle en su infancia. No faltó un emotivo mensaje sobre la continuidad de la fe y la importancia de transmitirla a las nuevas generaciones. El público, compuesto por autoridades locales, miembros de la cofradía y vecinos, despidió a la pregonera con un largo aplauso. Finalmente, Miguel Ángel Serrano, Hermano Mayor, le entregó un recuerdo en nombre de la Hermandad.