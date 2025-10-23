PRIMER DOMINGO MULLIORES 2025 – ALHAURÍN EL GRANDE

A las siete de la mañana de este domingo 19 de octubre tuvo lugar la primera de las dos procesiones para rezar y cantar el rosario de la Aurora. Los mulliores, una tradición con raíces ancestrales que une la fe popular con la devoción actual, comenzó su recorrido en la iglesia parroquial y recorrió diversas calles del casco histórico de Alhaurín el Grande, acompañada por los cánticos y rezos de los fieles. El itinerario incluyó varias paradas en las calles y en la Ermita de la Santa Vera Cruz, donde los asistentes elevaron oraciones antes de continuar el recorrido de regreso a la parroquia. Una vez allí, se celebró la tradicional misa oficiada por el párroco Andrés Merino. Tras la eucaristía, los participantes compartieron un desayuno gestionado por la Asociación Cultural Alifara, consistente en chocolate con churros y dulces, que fueron donados por comercios locales.