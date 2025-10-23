Subvención Fondos Europeos EDIL al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 2025-2029

El Equipo de Gobierno presenta una primera distribución de la subvención europea que recibirá el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande recientemente anunciada, que asciende a cerca de 9 millones de euros. Proceden de los fondos EDIL, de Estrategias de Desarrollo Integrado Local. Son proyectos para el periodo 2026 a 2029. Desde el Área de Desarrollo Económico, se anuncian los proyectos, que el Ayuntamiento ha repartido en tres ejes: económico, social y ambiental. Entre las principales inversiones del eje económico, que asciende a más de 3,1 millones de euros, destacan la consolidación de la calle San Sebastián como eje comercial, los edificios Arquímedes y de La Luz, proyectos de capacitación de PYMES y servicios digitales. En el social, rehabilitación de viviendas de alquiler social y construcción de dos parques en El Chorro, entre otras mejoras, por 1,7 millones; y en el Bajondillo, rehabilitación de viviendas y construcción de otras nuevas, además de la creación den un centro de servicios sociales, con cerca de 2,3 millones de euros de inversión en total. En el ambiental, se incluyen proyectos como la renaturalización de las avenidas Blas Infante y Libertad, y actuaciones en la Avenida de la Constitución y el Recinto Ferial, donde se abordarán las problemáticas de inundabilidad. Se estima una cuantía de 3,8 millones. El Ayuntamiento celebrará una reunión informativa sobre este asunto el próximo martes 28 de octubre a partir de las 19.00 horas en la biblioteca municipal.