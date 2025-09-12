Reto Everesting de Salvador Pérez “Senderito”

El corredor alhaurino Salvador Pérez “Senderito”, a sus 66 años, logró completar el Everesting, acumulando 8.848 metros de desnivel en la Sierra de Alhaurín el Grande en 27 horas. Durante el reto estuvo acompañado por su familia, el Club Deportivo Fuente del Acebuche y el apoyo de todo el pueblo. Tras finalizar, recorrió las calles del municipio entre vítores hasta llegar al recinto ferial, donde comenzó la Fiesta Everesting, un evento solidario destinado a la reforestación de la sierra, dañada por el incendio de 2022. La jornada contó con la presencia del alcalde, concejales, voluntarios y actuaciones de artistas locales, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo, unión y conciencia ambiental.