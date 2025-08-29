El pasado 6 de agosto, la Casa Museo Antonio Gala acogió la tertulia “Tomate Huevo Toro, patrimonio cultural y gastronómico del Valle del Guadalhorce”. Expertos del sector, chefs y periodistas destacaron el valor gastronómico y local de este producto emblemático. El acto, organizado por la Asociación de Productores y apoyado por instituciones locales, incluyó una mesa de debate y una degustación, dentro del programa de promoción que se desarrolla durante todo agosto.